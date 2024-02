Aeroporti: Bucci, 'Comune Genova pronto ad entrare in azionariato'

Genova, 10 feb. (Adnkronos) – "L’ingresso del Comune di Genova nell'azionariato dell’aeroporto di Genova è una bella idea che io porto avanti ormai da anni. Dunque sarei pronto anche subito, anche prima della scadenza dell'attuale concessione. E poi chi ci vuol stare, ben venga". Così il sindaco di Genova, Marco Bucci, a margine del congresso di Assiom Forex in corso a Genova.

"Quello che posso dire -aggiunge Bucci- è che i prossimi azionisti dell’aeroporto di Genova devono essere in grado di proporre piani di sviluppo per il futuro". Anche perché "l'aeroporto è direttamente connesso alla nostra piastra logistica e deve assolutamente essere una funzione di sviluppo per la città".