Aeroporti: Grimaldi (Avs), 'Berlusconi? Italia barzelletta del mondo'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Negli anni della sua egemonia 'sottoculturale', l’Italia è diventata più povera e più arretrata. Lo abbiamo detto e lo ribadiamo: l’aeroporto di Malpensa non può e non deve essere nominato con il nome di una persona condannata per frode fiscale, falso in bilancio, appropriazione indebita, creazione di fondi neri nella gestione dei diritti tv di Mediaset. Berlusconi ha fatto diventare il nostro Paese una barzelletta vietata ai minori e, con le sue bugie e le sue 38 leggi ad personam, ha reso le istituzioni più fragili e ricattabili: ricordo solo la depenalizzazione del falso in bilancio approvata nel 2001, proprio mentre l’allora Presidente del Consiglio aveva cinque processi in corso per falso in bilancio. Siamo indignati. Ma soprattutto pensiamo che il Paese non si meriti di diventare una barzelletta squallida come il Bunga Bunga”. Così il vicepresidente di AVS alla Camera Marco Grimaldi.