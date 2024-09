Laura Davy ha condiviso un consiglio sui social: ecco cosa fare per evitare l'errore in aeroporto prima della partenza

Laura Davy, una tiktoker australiana, ha raccontato ai suoi follower l’errore commesso in aeroporto prima della partenza verso casa dopo le vacanze a Bali.

L’errore commesso in aeroporto prima della partenza

Laura Davy racconta che, per il viaggio di ritorno e per fare in modo di non salire tardi in aereo, ha deciso di pagare in anticipo il visto. Tuttavia, al momento della presentazione della domanda, gli addetti hanno bloccato la sua richiesta a causa di un errore.

“Quando l’uomo alla dogana stava controllando i miei dati per assicurarsi che fossero corretti al 110%, mi ha detto: ‘Devi andare a pagare altri $ 50 perché hai inserito il numero di passaporto sbagliato‘”.

Poi, la ragazza ha aggiunto:

“Questo errore mi è costato praticamente un centinaio di euro e, inoltre, ho rischiato di non tornare a casa“.

Ecco a cosa fare attenzione prima della partenza

Laura Davy ha raccontato al Daily Mail Australia che altri australiani hanno vissuto drammi simili in aeroporto, per questo motivo condivide quanto accaduto per sensibilizzare altri viaggiatori.

L’addetto ai controlli ha fatto notare alla viaggiatrice:

“Il suo passaporto presenta le lettere “PA” seguite dai numeri”.

Laura aveva, infatti, omesso le lettere iniziali ‘PA’, convinta fossero irrilevanti, ma si sono rivelate essenziali per l’autenticazione del documento.