Dalle doglie improvvise alla nascita di una fantastica bimba: il volo aereo EgyptAir da Il Cairo a Douala ha preso una svolta inaspettata.

Bimba nasce in aereo

Un viaggio come tanti si trasforma in un evento straordinario: una passeggera inizia il travaglio a migliaia di metri d’altezza e partorisce in volo tra lo stupore di passeggeri ed equipaggio. Il personale di bordo di EgyptAir si è mobilitato per assistere la donna durante questo momento e il portavoce ha espresso forte emozione per quanto accaduto:

“Nascere in cielo è un’esperienza eccezionale, e siamo onorati di aver potuto assistere a un momento così speciale. Il nostro staff non vede l’ora di riaccogliere questa famiglia unica a bordo dei nostri aerei e di far loro scoprire tutti i servizi dedicati ai neonati e ai bambini che EgyptAir offre”.

Per EgyptAir, questa esperienza sarà difficile da dimenticare e rimarrà un capitolo indimenticabile nella storia della compagnia aerea.

Le condizioni di salute di madre e figlia

Il comandante ed il primo ufficiale hanno effettuato un atterraggio d’emergenza a Kufra, nel sud della Libia, così da permettere alla neomamma ed alla bimba di effettuare tutti i consueti controlli post-nascita in ospedale. I medici hanno confermato che entrambe godono di ottima salute. Dunque, dopo tutti gli accertamenti del caso le due sono state dimesse senza nessuna preoccupazione.