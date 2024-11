Affari tuoi: la sfortunata serata di Robertino dalla Toscana

Una serata da dimenticare per Robertino

La puntata di Affari Tuoi andata in onda su Rai 1 ha visto protagonista la regione della Toscana, rappresentata dall’autista di camion Robertino. La serata, purtroppo, non è stata fortunata per il concorrente, che ha dovuto affrontare una serie di scelte infelici e colpi di scena che hanno reso la sua esperienza nel game show un vero e proprio incubo.

Il momento critico e la protesta di De Martino

Durante la partita, Robertino e sua moglie Stefania hanno estratto il pacco numero 4, ma la loro fortuna è rapidamente svanita. Quando è stato aperto un pacco rosso contenente 300.000 euro, il conduttore Stefano De Martino ha reagito in modo inaspettato, lanciando via il pacco e abbandonando lo studio in segno di protesta. “Io me ne vado, quel bar lo dobbiamo chiudere!” ha dichiarato, riferendosi al lavoro di Luca, il pacchista della Sardegna. Questo gesto ha lasciato il pubblico e i concorrenti sbalorditi, creando un momento di tensione che ha caratterizzato la serata.

Le scelte sbagliate e il montepremi dimezzato

Dopo un breve rientro, De Martino ha continuato a condurre la partita, ma la sfortuna ha continuato a perseguitare Robertino e Stefania. Con soli pacchi blu rimasti, i due coniugi hanno deciso di puntare sulla regione fortunata per cercare di vincere 100.000 euro. Tuttavia, la loro scelta delle Marche si è rivelata errata, riducendo il montepremi a 50.000 euro. Nonostante i consigli degli opinionisti Lupo e Tanat, che avevano suggerito rispettivamente il Veneto e la Campania, anche la loro seconda scelta, l’Emilia Romagna, si è rivelata infelice. La vera regione fortunata di questa serata era il Molise, lasciando i concorrenti con un senso di delusione e rassegnazione.