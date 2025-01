Il ritorno di Affari Tuoi e le prime polemiche

La trasmissione Affari Tuoi è tornata in onda dopo la puntata speciale dedicata alla Lotteria Italia, ma il pubblico sembra non aver accolto con entusiasmo il ritorno alla programmazione regolare. La puntata di ieri ha lasciato un segno, e oggi i telespettatori si sono trovati a discutere animatamente sui social riguardo a diversi aspetti del programma. In particolare, la presenza della giovane geologa toscana ha suscitato un misto di curiosità e nostalgia per la signora Antonietta, la concorrente della Basilicata che ha conquistato il cuore del pubblico con il suo carisma e il suo siparietto con Stefano De Martino.

Cambiamenti grafici e premi controversi

Una delle prime novità che ha colpito i telespettatori è stata la modifica della grafica, con nuove strisce rosse e blu che hanno suscitato critiche. Molti utenti sui social hanno espresso il loro disappunto, ritenendo che il cambiamento non fosse all’altezza delle aspettative. Inoltre, il ritorno ai premi non monetari ha sollevato ulteriori polemiche, in particolare per la scelta di una bistecca Fiorentina come premio principale. Questo ha portato a una serie di