Affluenza elettorale in Liguria: dati aggiornati e analisi

Secondo i dati forniti dal ministero dell’Interno, l’affluenza alle elezioni regionali della Liguria, registrata alle ore 12, è stata del 13,06%. Questo dato è significativo, poiché riflette l’interesse degli elettori verso il processo democratico in corso. Le elezioni si svolgono oggi, domenica 27, e domani, lunedì 28 ottobre, coinvolgendo un totale di 1.347.736 elettori.

Distribuzione degli elettori nelle province

La distribuzione degli elettori è varia nelle diverse province della Liguria. Nella Città metropolitana di Genova, hanno votato 733.633 elettori, con un’affluenza del 14,29%. In provincia di Savona, l’affluenza è stata del 12,23%, mentre nella provincia della Spezia ha raggiunto il 11,94%. Infine, la provincia di Imperia ha registrato un’affluenza del 10,31%. Questi dati, forniti dalle Prefetture, offrono un quadro chiaro della partecipazione elettorale nelle diverse aree della regione.

Confronto con le elezioni precedenti

Un confronto con le elezioni regionali del 2020 mostra un leggero calo nell’affluenza. Alla stessa ora nel 2020, l’affluenza era del 13,96% a livello regionale. Nella Città metropolitana di Genova, l’affluenza era del 14,19%, in provincia di Savona del 14,67%, in provincia della Spezia del 13,08%, e in provincia di Imperia del 12,97%. Questo confronto evidenzia un trend di partecipazione che merita attenzione, poiché può influenzare i risultati finali delle elezioni.