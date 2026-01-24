Afghanistan: principe Harry contro Trump, 'rispetto per sacrifici Gb'

Washington, 24 gen. (Adnkronos) - Il principe Harry si è unito a Sir Keir Starmer nel criticare le affermazioni di Donald Trump secondo cui le truppe britanniche e della Nato non erano in prima linea in Afghanistan. Il Duca del Sussex, che ha compiuto due missioni in Afghanistan, ha affermato...

Washington, 24 gen. (Adnkronos) – Il principe Harry si è unito a Sir Keir Starmer nel criticare le affermazioni di Donald Trump secondo cui le truppe britanniche e della Nato non erano in prima linea in Afghanistan. Il Duca del Sussex, che ha compiuto due missioni in Afghanistan, ha affermato che "i sacrifici britannici meritano di essere raccontati con sincerità e rispetto".

"Ho prestato servizio lì. Ho stretto amicizie che dureranno tutta la vita. E ho perso amici. Solo fra quelli provenienti dal Regno Unito sono stati uccisi 457 militari".

"Migliaia di vite sono state cambiate per sempre. Madri e padri hanno seppellito figli e figlie. Bambini sono rimasti senza genitori. Le famiglie ne hanno pagato il prezzo", ha aggiunto il principe Harry. "Questi sacrifici meritano di essere raccontati con sincerità e rispetto, mentre restiamo tutti uniti e leali nella difesa della diplomazia e della pace."