Aggressione con acido a Verbania: arrestato un sessantenne

Un’aggressione inquietante

Nel tardo pomeriggio di sabato, un episodio di violenza ha scosso la tranquilla cittadina di Verbania. Una donna di circa sessant’anni è stata aggredita nel suo negozio di acconciature da un ex compagno, un uomo di circa sessant’anni, che ha tentato di colpirla con una bottiglietta di acido. Fortunatamente, la donna è riuscita a salvarsi grazie alle sue urla, attirando l’attenzione dei clienti di un bar vicino, che hanno prontamente allertato le autorità.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto riportato da fonti locali, l’aggressore ha spinto la vittima in uno sgabuzzino, dove l’ha picchiata. La situazione è degenerata rapidamente, ma l’intervento dei passanti ha impedito che la violenza si trasformasse in una tragedia. Quando la polizia è arrivata sul posto, ha trovato l’uomo con il flacone di acido ancora in mano, pronto a infliggere ulteriori danni. La donna è stata immediatamente trasportata al pronto soccorso di Verbania, dove i medici hanno stabilito una prognosi di circa dieci giorni.

Un contesto di violenza domestica

Questo episodio solleva interrogativi sulla violenza domestica e sulla sicurezza delle donne. Nonostante non siano emersi precedenti episodi di violenza tra i due, la relazione tra l’aggressore e la vittima era terminata solo alcune settimane fa. La comunità locale si interroga su come prevenire simili atti di violenza e su quali misure possano essere adottate per garantire la sicurezza delle donne. Le autorità stanno indagando ulteriormente per comprendere le motivazioni dietro questo gesto estremo e per assicurarsi che l’aggressore venga perseguito con la massima severità.