Un nuovo episodio di violenza

Il 4 gennaio, Roma è stata teatro di un’aggressione omofoba che ha scosso la comunità LGBTQI+. Due ragazzi, che si trovavano a passeggio in viale Glorioso a Trastevere, sono stati aggrediti verbalmente e fisicamente da un gruppo di circa dieci giovani. Le vittime, sconvolte dall’accaduto, hanno dichiarato: ‘Eravamo a braccetto, neanche per mano’. Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente violenza contro le persone LGBTQI+ nella capitale italiana.

La reazione della comunità

Rosario Coco, presidente di Gaynet, ha reso noto l’accaduto e ha sottolineato l’importanza di un intervento immediato da parte del governo. ‘Pretendiamo un pacchetto urgente di misure nazionali’, ha affermato, evidenziando la necessità di proteggere i diritti delle persone LGBTQI+. Le vittime sono già in contatto con il Circolo Mario Mieli, che fornirà supporto legale e psicologico. Questo non è un caso isolato; solo pochi giorni prima, un’altra coppia gay era stata aggredita durante la notte di Capodanno.

Proposte di legge e misure preventive

In risposta a questi episodi, il Partito Gay LGBT+ ha presentato una delibera contro l’omotransfobia, che sarà discussa in aula al Comune di Roma. Fabrizio Marrazzo, portavoce del partito, ha dichiarato che grazie al supporto di M5S e Partito Democratico, la delibera potrebbe essere votata già giovedì. Tra le proposte ci sono l’estensione della legge Mancino, l’istituzione di standard minimi di policy per la protezione delle persone LGBTQI+, e la creazione di un fondo per l’educazione sessuale. Queste misure sono fondamentali per garantire un ambiente sicuro e inclusivo per tutti.

Un problema sistemico

Le aggressioni omofobe non sono un fenomeno isolato, ma rappresentano un problema sistemico che richiede un’azione collettiva. La comunità LGBTQI+ si trova spesso a dover affrontare la paura e la discriminazione, e la risposta delle istituzioni è cruciale. È necessario un impegno concreto per garantire che episodi come quello del 4 gennaio non si ripetano. La società civile deve unirsi per combattere l’omofobia e promuovere una cultura di rispetto e inclusione.