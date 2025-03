Agricoltura: Mattarella, 'Italia protagonista e garantita da Ue'**

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - La Politica agricola comune "ha avuto grandi risultati, successi importanti. Abbiamo visto una crescita costante dell'agricoltura in Europa, per l'Italia il bilancio è altamente positivo, per i mercati in cui siamo entrati, per la qualità dei ...

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – La Politica agricola comune "ha avuto grandi risultati, successi importanti. Abbiamo visto una crescita costante dell'agricoltura in Europa, per l'Italia il bilancio è altamente positivo, per i mercati in cui siamo entrati, per la qualità dei prodotti che inviamo, per le filiere agroalimentari che sono diventate produttrici di eccellenze mondiali. Siamo il primo Paese dell'Unione come prodotti tutelati. L'agricoltura rimane nevralgica nell'Unione" che "la garantisce, lo ha fatto in questi decenni, e quella italiana è protagonista". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo ad alcune domande degli studenti durante l'inaugurazione di 'Agricoltura è', organizzato in occasione dell'anniversario dei Trattati di Roma.