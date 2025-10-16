Agricoltura: Nevi (FI), 'grazie a Governo anticipo Pac al 50%, vera rivoluzione rispetto al passato'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto. Con il Governo Meloni e grazie alla spinta forte di Forza Italia e alla sensibilità del ministro Lollobrigida, che ringraziamo, gli agricoltori italiani oggi riceveranno un anticipo della Pac pari al 50% del dovuto, ero...

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto. Con il Governo Meloni e grazie alla spinta forte di Forza Italia e alla sensibilità del ministro Lollobrigida, che ringraziamo, gli agricoltori italiani oggi riceveranno un anticipo della Pac pari al 50% del dovuto, erogato sotto forma di anticipo. È la prima volta che si eroga una cifra di anticipo così alta in un solo giorno.

È molto importante al fine di immettere liquidità nel settore agricolo, che ne ha molto bisogno". Così in una nota Raffaele Nevi, responsabile nazionale del dipartimento Agricoltura di Forza Italia.

"Entro la prima settimana di novembre riceveranno un altro 35% e poi, dal 1° dicembre, inizierà il pagamento dei saldi. Una vera e propria rivoluzione rispetto alla situazione che abbiamo ereditato dai precedenti governi. Noi abbiamo la piena consapevolezza che gli agricoltori sono imprenditori a tutti gli effetti ed è necessaria la certezza degli incassi per programmare al meglio i bilanci. Su questo sono anni che ci spendiamo al massimo, ma solo questo Governo ha finalmente ascoltato e colto l’obiettivo. Un grazie speciale al direttore di Agea e a tutta la struttura", conclude.