Design Week, "Scatto Filatelico": torna il fascino delle cartoline

Milano, 21 apr. (Askanews) – Un progetto per riscoprire il piacere della scrittura manuale e della memoria tangibile: presso lo Spazio Filatelia di Poste Italiane in via Cordusio a Milano, l’installazione “Scatto Filatelico”, in occasione della Design Week, trasforma lo scatto digitale in una cartolina personalizzata, unendo la tecnologia più avanzata al fascino senza tempo della corrispondenza cartacea.

Nato dalla collaborazione tra Poste Italiane, Canon Italia, Haltadefinizione e Ospedale San Raffaele IRCCS, “Scatto filatelico” vuole riportare una dimensione di realtà e vicinanza nella nostra società iper digitalizzata.”C’è tanto sentimento, c’è tanta storia – ha detto ad askanews Giacomo Pacchioni, responsabile marketing Filatelia di Poste Italiane -. Dentro Spazio Filatelia accompagniamo i nostri clienti tutti i giorni nell’invio di lettere, cartoline, tutto ciò che è postale.

Il Francobollo, anche quello è una scelta, l’annullo filatellico che è un timbro speciale che realizziamo, lo facciamo anche per questa iniziativa ed oggi vogliamo avvicinare tutte quelle persone che sono venute alla Design Week e vogliono partecipare e mandare ai loro amici e parenti un’immagine trasformandola dal mondo digitale al mondo fisico”.Un diverso approccio alla comunicazione e alle emozioni rappresenta anche qualcosa che agisce positivamente sul nostro cervello.

“Noi – ha aggiunto Alberto Sanna, direttore del Centro di Ricerca Tecnologie Avanzate per la Salute e il Ben-Essere dell’Ospedale San Raffaele IRCCS – siamo ingabbiati dalla tastiera, che ci fa usare la nostra espressività attraverso delle dita che schiacciano un tasto, qualunque lettera è sempre lo stesso tasto schiacciato. Invece scrivendo a mano noi esprimiamo in maniera libera la nostra creatività, la nostra emozione con la grafia, con la vibrazione della penna sulla carta, con la scelta dell’inchiostro, col disegnino che vogliamo. Quindi nessuna gabbia alla creatività”.Il percorso dell’utente è semplice e intuitivo. Per prima cosa, attraverso una webapp creata da Haltadefinizione, l’utente seleziona un’immagine propria, o attinge da una libreria di immagini, che viene automaticamente adattata al formato cartolina. Poi, grazie a un codice PIN, l’immagine viene inviata alla stampante Canon imageFORCE per diventare, in tempo reale, un oggetto tattile di altissima qualità. Infine la cartolina viene personalizzata con un messaggio, affrancata con un francobollo, impreziosita da una timbratura speciale dedicata e infine, scritta manualmente e imbucata realmente.”Scatto filatelico – ci ha detto Paolo Tedeschi, Head of Corporate, Marketing & Sustainability Communication di Canon Italia – racconta il modo in cui Canon guarda al futuro, in piena sintonia con la filosofia Kyosei: vivere e lavorare insieme per il bene comune. Quando una tecnologia non si sostituisce al gesto umano, lì è dove vogliamo arrivare come Canon. Sì, in Canon crediamo che la tecnologia abbia senso quando è in grado di abilitare emozioni autentiche”.Il cuore reale dell’installazione è rappresentato dall’integrazione tra la tecnologia di stampa professionale Canon imageFORCE e l’efficienza della piattaforma di Printing Management uniFLOW Online. “In questo progetto – ha concluso Luca Ponzio, fondatore e amministratore delegato di Haltadefinizione, del Gruppo Panini Cultura – abbiamo unito le due anime che ci caratterizzano, quella della trasformazione digitale e quella della trasformazione fisica. Dall’immagine digitale di un’opera di Brera, ad esempio, che abbiamo portato dentro al progetto Arriviamo alla riproduzione fisica tramite una cartolina”.Il progetto Scatto Filatelico, che ha la Pinacoteca di Brera come partner culturale, è parte della linea di ricerca Neuroestetica Fotografica, che esplora da un punto di vista umanistico la sostenibilità del nostro futuro socio-tecnologico.