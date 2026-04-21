I londinesi scelgono la bici contro i disagi dello sciopero della metro

Londra, 21 apr. (askanews) – Lunghe code in macchina o una bella pedalata, i londinesi in previsione di uno sciopero di 24 ore che inizia a mezzogiorno sulla rete metropolitana si sono trovati a dover fare questa scelta. E così in tanti hanno puntato sulle due ruote per recarsi a lavoro. Un secondo sciopero è previsto in settimana, i lavoratori della metropolitana protestano contro la proposta volontaria di Transport for London (TfL) di passare a una settimana lavorativa compressa di quattro giorni.

Questa iniziativa prevede cambiamenti nell’organizzazione del lavoro: di fatto le ore di una normale settimana lavorativa dei macchinisti verrebbero concentrate in soli quattro giorni invece che su cinque. Il sindacato ha respinto questi piani, esprimendo preoccupazione per “affaticamento, sicurezza e equilibrio tra vita lavorativa e vita privata”.La rete della Tube trasporta ogni giorno milioni di passeggeri e rappresenta uno dei pilastri della vita economica e sociale della capitale britannica.