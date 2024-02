Agricoltura: trattori in presidio a Pirellone, Garavaglia 'con voi per difesa made in Italy'

Agricoltura: trattori in presidio a Pirellone, Garavaglia 'con voi per d...

Milano, 5 feb. (Adnkronos) – Revisione totale della Pac, smantellamento di vincoli per non coltivare i terreni, lotta ai cibi sintetici, contrasto all’import di prodotti alimentari che non adottino gli stessi parametri qualitativi e di filiera di quelli italiani: questi sono solo alcuni degli aspetti che il presidente di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Christian Garavaglia ha condiviso con gli agricoltori presenti oggi sul piazzale di Palazzo Pirelli, a Milano, insieme agli altri colleghi di FdI.

"Siamo al fianco di imprese e imprenditori agricoli -afferma Garavaglia-: non possiamo cedere di fronte alla proposta di leggi, misure ed indirizzi comunitari, che minano alla base il nostro sistema produttivo, la tipicità dei nostri prodotti ed il patrimonio agroalimentare italiano in nome di 'un nuovo green deal' che non ha nulla a che fare con la sostenibilità vera e con la tutela del nostro secolare patrimonio alimentare".