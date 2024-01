Agrigento: duplice omicidio donne, in arrivo i Ris da Messina

Agrigento: duplice omicidio donne, in arrivo i Ris da Messina

Palermo, 5 gen. (Adnkronos) - Sono in arrivo i Ris di Messina nelle abitazioni delle due donne trovate morte all'alba di oggi a Naro, nell'agrigentino. I Carabinieri faranno i rilievi per accertare quanto accaduto tra ieri sera e l'alba, quando le due donne sono state uccise. Una &egr...

Palermo, 5 gen. (Adnkronos) – Sono in arrivo i Ris di Messina nelle abitazioni delle due donne trovate morte all'alba di oggi a Naro, nell'agrigentino. I Carabinieri faranno i rilievi per accertare quanto accaduto tra ieri sera e l'alba, quando le due donne sono state uccise. Una è stata trovata carbonizzata e l'altra in una pozza di sangue.