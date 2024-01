Agrigento: duplice omicidio donne, in corso l'autopsia

Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - E' in corso l'autopsia sui corpi delle due donne rumene uccise nella notte tra giovedì e venerdì nelle loro abitazioni a Naro. La 58enne Delia Zarniscu e la 52enne Maria Rus, sarebbero stato uccise da un rumeno, in stato di fermo da ieri sera, do...