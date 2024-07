Parlamento Ue, nasce il gruppo “Patrioti per l’Europa”: Vannacci tra i ...

Si è costituito a Bruxelles il nuovo gruppo politico di destra al Parlamento europeo “Patrioti per l’Europa”

Il gruppo “Patrioti per l’Europa” conta 84 deputati provenienti da 12 Paesi membri ed è il terzo gruppo più numeroso al Parlamento europeo, dopo il Ppe e i Socialisti, ma prima dei Conservatori di Giorgia Meloni.

Patrioti per l’Europa

Il gruppo voluto da Viktor Orbán, da oggi lunedì 8 luglio potrà contare su 84 membri di 14 partiti nazionali provenienti da 12 Paesi membri, tra cui anche l’Italia con la Lega: a rappresentare il partito il neo-eletto Roberto Vannacci.

Il generale è tra i sei vicepresidenti dietro al primo presidente, leader della destra sovranista francese di Rassemblement National, Jordan Bardella, mentre la prima vice-presidente è l’ungherese Kinga Gàl, di Fidesz, il partito di Orban.

Gli altri vicepresidenti sono:

il leghista Roberto Vannacci;

la ceca Klàra Dostàlovà di ANO;

l’olandese Sebastiaan Stoeteler (PVV);

il portoghese Antònio Tanger Correa (CHEGA, Portogallo);

Hermann Tertsch di Vox (Spagna);

l’austriaco Harald Vilimsky (FP). Anders Vistisen (Partito popolare danese, Danimarca) è stato eletto segretario d’aula e Gerolf Annemans (Vlaams Belang) tesoriere.

Le parole di Jordan Bardella

Bardella in una nota ha sottolineato che il nuovo gruppo “Patrioti per l’Europa” rappresenta la speranza per le decine di milioni di cittadini delle nazioni europee che apprezzano la loro identità, la loro sovranità e la loro libertà:

“Come forze patriottiche, lavoreremo insieme per riprendere le nostre istituzioni e ri-orientare le politiche per servire le nostre nazioni e i nostri popoli”.

Inoltre, la prima vicepresidente del gruppo, l’ungherese Kinga Gál, in conferenza stampa al termine della riunione costituiva ha rivendicato:

“Vogliamo fornire un’alternativa europea, non un’alternativa all’Europa“,

La formazione del gruppo “Patrioti per l’Europa”

Il Gruppo Patrioti per l’Europa è formato da:

Rassemblement National (Francia) con 30 eurodeputati;

Fidesz e Partito Popolare Cristiano -Democratico (Ungheria) 11;

Lega (Italia) 8;

ANO (Repubblica Ceca) 7;

Giuramento e automobilisti (Repubblica Ceca) 2;

FPO (Austria) 6;

PVV (Paesi Bassi) 6;

VOX (Spagna) 6;

Vlaams Belang (Fiandre, Belgio) 3;

CHEGA (Portogallo) 2;

Partito popolare danese (Danimarca) 1;

La Voce della Ragione (Grecia) 1;

Lettonia First (Lettonia) 1.

Il gruppo si conferma come terza forza all’Eurocamera dopo il Ppe (188) e i Socialisti (136) e prima dei Conservatori (78 eurodeputati). Seguono Renew (76), Verdi (53) e La Sinistra (46).