Al Senato l'evento "La risorsa acqua in Italia e in Africa"

Roma, 11 mar. (askanews) – Presso la sala Zuccari del Senato, è andato in scena l’evento “La risorsa acqua in Italia e in Africa”, promosso da Sogesid S.p.A., Società di ingegneria ambientale dello Stato.L’acqua è un elemento cruciale per la stabilità, la crescita e lo sviluppo sostenibile dei territori e, attraverso il Piano Mattei, è tra gli assi portanti della cooperazione tra Italia e Paesi africani. Ne hanno parlato Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.”L’esigenza è quella di utilizzare un bene prezioso come l’acqua, che oggi, per eventi che non chiamo nemmeno emergenziali, dico ormai consolidati, viene a mancare, spesso anche in aree che non erano abituate a dover sopportare criticità come quelle legate alla siccità. Gli eventi riguardano invece in maniera più consolidata alcune aree del mondo come l’Africa” ha detto Lollobrigida.”Il nostro Governo ha, sul Piano Mattei, una delle leve fondamentali di azione con i Paesi del sud del Mediterraneo. Il contribuire a una soluzione mediterranea significa intervenire su quelli che sono i grandi temi di interesse e l’acqua è il grande tema per i popoli a sud del Mediterraneo. Lo è anche a nord, lo è anche per l’Italia. In Italia è una questione di gestione dell’acqua, è una questione di efficienza, di efficacia dei servizi e di non spreco” ha aggiunto Fratin.Il dialogo tra istituzioni e operatori del settore, vuole promuovere sinergie, investimenti mirati e delineare una visione che riconosca nell’acqua il suo valore strategico e vitale, come analizzato da Errico Stravato, Amministratore Delegato Sogesid: “Il tema delle risorse idriche non è un tema solo di natura emergenziale, ma è un tema anche di sviluppo, di valore, di condivisione e anche di creare sistema e valore in questi territori. L’approccio per affrontare questi temi dev’essere un approccio integrato, non solo settoriale che produce valore. Il sistema integrato, come dice il nostro Presidente, dalla fonte alla foce, significa mettere in linea tutti i processi di trasformazione. Questo può avvenire attraverso l’eccellenza del sistema Italia”.Secondo l’ultima Relazione annuale in Parlamento trasmessa dal Governo nel 2025, il Piano Mattei per l’Africa punta a sviluppare il settore idrico lungo tutto il ciclo dell’acqua, con particolare attenzione a progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di infrastrutture idrauliche complesse e impianti di depurazione e controllo della qualità. Perché è nell’acqua che nasce il futuro dei territori e delle comunità.