Al via Charge&Lease, primo progetto ufficiale di Bnp Paribas Mobility in Italia

Al via Charge&Lease, primo progetto ufficiale di Bnp Paribas Mobility in ...

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – Grazie alla sinergia tra Arval Italia, Bnp Paribas Leasing Solutions e Plenitude, nasce oggi Charge&Lease, il primo progetto ufficiale di Bnp Paribas Mobility in Italia, che ha l'obiettivo di supportare le aziende nel processo di transizione energetica e nell’infrastrutturazione delle proprie sedi tramite le migliori soluzioni finanziarie.

Bnp Paribas Mobility è il nuovo brand del Gruppo Bnp Paribas che porta sul mercato in modo integrato e globale le molteplici soluzioni legate alla mobilità offerte dalle diverse entità del Gruppo, valorizzandone le competenze specifiche a favore dei propri clienti. Charge&Lease è quindi il frutto della collaborazione tra tre primarie realtà nei rispettivi mercati di riferimento.

Arval, parte del Gruppo Bnp Paribas, tra i principali attori nel noleggio a lungo termine di veicoli e specializzata in soluzioni di mobilità, potrà proporre ai clienti le diverse soluzioni di ricarica elettrica On The Road di Plenitude, società controllata da Eni. Una volta definito il progetto di infrastrutturazione, Bnp Paribas Leasing Solutions consentirà al cliente di dilazionare il costo del progetto attraverso una locazione operativa, godendo così di tutti i vantaggi fiscali e operativi della formula.

Charge&Lease è quindi un'offerta che permetterà ai clienti aziendali di Arval non solo di noleggiare veicoli elettrici per la propria flotta ma anche di installare un’infrastruttura di ricarica elettrica Plenitude On The Road presso la propria sede. Grazie all'accordo siglato tra Bnp Paribas Leasing Solutions e Plenitude, i clienti Arval potranno ricevere anche proposte finanziarie diverse dall'acquisto in un'unica soluzione.

Nello specifico, l'offerta integrata per i clienti Corporate prevede: la fornitura, la progettazione e la realizzazione di infrastrutture di ricarica presso le sedi aziendali; il servizio di gestione Be Smart Business, strumento che consentirà di monitorare in completa autonomia tutti gli indicatori di performance delle ricariche effettuate, permettendo inoltre ai clienti di gestire la fatturazione e il proprio profilo sul portale dedicato al servizio; un servizio di manutenzione e assistenza da remoto e una piattaforma web aziendale per il monitoraggio delle stazioni e delle ricariche, con la possibilità di estrarre e analizzare i dati.