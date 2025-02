Alamsri: Bonelli, 'mozione sfiducia a Nordio atto dovuto dopo bugie dette in Parlamento'

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – La mozione di sfiducia a Carlo Nordio "è un atto dovuto dopo le bugie e le sciocchezze che il ministro ha raccontato in Parlamento. Ha detto che lui non è un passacarte ma di fatto hanno impedito l'esecuzione di un mandato di arresto che era un atto obbligatorio in base allo Statuto di Roma e in base alla legge italiana. Se ne assume la responsabilità e per questo non più continuare a fare il ministro e per questo chiediamo la mozione di sfiducia". Così Angelo Bonelli sulla mozione di sfiducia delle opposizioni al Guardasigilli Nordio.