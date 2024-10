Nel recente episodio di Domenica In, Selvaggia Lucarelli ha discusso il cammino di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle, spiegando anche il motivo delle sue osservazioni critiche. Ha affermato: “Deve rispettare il suo ruolo, anche se questo significa apparire piacevole. Tuttavia, lei sembra indecisa: inizia con entusiasmo, ma poi si ritira non appena le cose si complicano. In questo modo, coinvolge l’ex marito, la figlia e le sue giustificazioni. È fondamentale che supporti il proprio ruolo, non può sempre assumere il ruolo della vittima quando la situazione si fa difficile”.

Dopo la riflessione della giurata, Alessandra Mussolini ha voluto esprimere il suo parere sul tema, schierandosi a favore di Selvaggia, affermando: “Selvaggia ha ragione, non emerge la verità, è intrappolata nel suo ego”.

Il parere di Alessandra Mussolini

L’ex parlamentare ha inoltre sottolineato che Lucarelli dovrebbe mostrarsi più severa nei confronti di Sonia: “Devo ammettere che Selvaggia ha ragione. Quando ho visto il loro confronto in diretta, ho pensato: ‘Selvaggia ha il sopravvento’.

Secondo Alessandra, la Bruganelli non riesce a essere del tutto autentica a Ballando con le Stelle, sia durante le esibizioni che nei video di presentazione: “Questa donna ha bisogno di essere stimolata, deve uscire dalla sua prigione egoica. Nella clip non emerge nulla di autentico, né un vero percorso. Qui abbiamo due persone in gioco, la Bruganelli e Furkan. Questo è ciò che realmente penso”.

Sonia ha affrontato una serie di critiche e attacchi ultimamente e ha appena risposto con una frase intrigante: “A volte, restare in silenzio è la forma più alta di eleganza.” Si domande se questo suo silenzio sofisticato continuerà a lungo.

“Non è saggio che l’attenzione si concentri solo sul ballo, visto che sei quasi all’ultimo posto.”