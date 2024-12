Il caso di Alessandro Basciano: un nuovo capitolo

Dopo la sua scarcerazione avvenuta solo una settimana fa, Alessandro Basciano si trova nuovamente al centro dell’attenzione per la richiesta della Procura di Milano di disporre gli arresti domiciliari nei suoi confronti. Il noto DJ, già arrestato per stalking nei confronti della sua ex compagna Sophie Codegoni, rischia di tornare dietro le sbarre a causa di nuove preoccupazioni riguardo alla sua condotta.

Le accuse e le preoccupazioni della Procura

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il pubblico ministero ha espresso timori riguardo alla possibilità che Basciano possa reiterare i reati commessi, rappresentando un pericolo per l’incolumità di Sophie. Nonostante fosse stato rilasciato dopo 48 ore dall’arresto per mancanza di gravi indizi di colpevolezza, la situazione è cambiata drasticamente dopo l’interrogatorio della giovane influencer, che ha ribadito di temere per la sua sicurezza e quella delle persone a lei vicine.

Le dichiarazioni di Sophie Codegoni

Le affermazioni di Sophie durante l’interrogatorio hanno avuto un peso significativo nella decisione della Procura. La giovane ha espresso chiaramente la sua paura nei confronti di Basciano, sostenendo di sentirsi minacciata. Queste dichiarazioni hanno spinto gli inquirenti a ritenere necessario un intervento cautelare per proteggere non solo Sophie, ma anche la sua famiglia. La richiesta di arresti domiciliari è stata quindi motivata dalla necessità di tutelare la sicurezza della giovane e di prevenire ulteriori atti persecutori.

Le conseguenze delle azioni di Basciano

Le recenti azioni di Basciano, che ha mostrato un comportamento negativo nei confronti della sua ex compagna, hanno ulteriormente aggravato la sua situazione. Dopo la scarcerazione, il DJ ha cercato di screditare Sophie attraverso i social media e in diverse trasmissioni televisive, alimentando così le preoccupazioni degli inquirenti. Le sue dichiarazioni in programmi come “Falsissimo” e “La volta Buona” hanno sollevato interrogativi sulla sua reale intenzione di rispettare le misure cautelari imposte.

Prospettive future e reazioni

Attualmente, la richiesta di arresti domiciliari per Basciano sembra essere stata accolta dal riesame e dalla Cassazione, con l’implementazione delle misure cautelari prevista nelle prossime settimane. Mentre il DJ rimane silenzioso sui suoi profili social, è probabile che non tarderà a esprimere la sua versione dei fatti riguardo a questa nuova vicenda legale. La situazione rimane quindi in evoluzione, con la comunità che attende sviluppi significativi in un caso che continua a suscitare grande interesse e preoccupazione.