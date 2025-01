La guerra legale tra Basciano e Codegoni

La situazione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si fa sempre più tesa. L’ex gieffino ha deciso di rompere il silenzio sui social, esprimendo la sua frustrazione riguardo alla custodia della loro figlia, Celine. Da mesi, i due sono coinvolti in una battaglia legale che ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico. Basciano ha denunciato le menzogne e le ingiustizie che sta subendo, affermando che la situazione sta avendo un impatto diretto sulla vita della loro bambina.

Le accuse di stalking e la risposta di Basciano

Recentemente, Basciano è stato accusato di stalking da parte di Sophie Codegoni, un’accusa che ha scatenato una serie di eventi legali. Durante un processo tenutosi il 20 gennaio presso il tribunale di Milano, si è discusso dell’appello contro la revoca della misura cautelare in carcere per Basciano. L’ex gieffino ha affermato che le accuse sono infondate e che sta combattendo per la verità, sottolineando che la sua priorità è il benessere di Celine. La sua rabbia è palpabile, e ha dichiarato: “Subisco ogni giorno menzogne e soprusi, ma qui si tratta di mia figlia”.

Il silenzio di Sophie Codegoni

Da parte sua, Sophie Codegoni ha scelto di mantenere un profilo basso, evitando di commentare pubblicamente la situazione. Tuttavia, continua a condividere momenti della sua vita professionale sui social, senza includere la figlia in queste pubblicazioni. Questo comportamento ha sollevato interrogativi tra i fan e i follower, che si chiedono se la scelta di non mostrare Celine sia legata alla volontà di evitare pettegolezzi. La Codegoni ha denunciato comportamenti persecutori da parte di Basciano, affermando di aver subito insulti e minacce per oltre un anno e mezzo.

Prossimi sviluppi e attese

La situazione legale tra i due continua a evolversi, con ulteriori aggiornamenti attesi nei prossimi giorni. La decisione del riesame riguardo alla custodia di Celine e alle accuse di stalking sarà cruciale per il futuro della famiglia. Entrambi i genitori sembrano determinati a difendere i propri diritti, ma il benessere della bambina rimane al centro di questa complessa vicenda. Mentre il pubblico attende con ansia ulteriori sviluppi, la battaglia legale tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni continua a far discutere.