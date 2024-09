Alex Belli termina la sua partecipazione in un programma a causa di "gravi disaccordi", secondo quanto riportato in un annuncio ufficiale.

Alex Belli, noto per essere un attore, modello, personaggio televisivo, fotografo e anche conduttore, si distingue per la sua poliedricità. Nel giugno scorso, Belli aveva rivelato che avrebbe intrapreso una nuova sfida come conduttore del reality show The Social House, un programma che include la c...

Alex Belli, noto per essere un attore, modello, personaggio televisivo, fotografo e anche conduttore, si distingue per la sua poliedricità. Nel giugno scorso, Belli aveva rivelato che avrebbe intrapreso una nuova sfida come conduttore del reality show The Social House, un programma che include la coabitazione di celebrità note sotto lo stesso tetto, varie sfide di squadra e le eliminazioni.

In un’intervista a Superguida Tv, Belli ha detto: “Sono entusiasta di poter affrontare questa nuova sfida lavorativa che mi mette alla prova in un modo diverso rispetto al mio solito. Realizzare e partecipare a un reality show, creare il cast, le puntate, e soprattutto gestire il ruolo di conduttore tra lo studio televisivo e la villa dei concorrenti, tutto ciò è sicuramente impegnativo. Tuttavia, sto vivendo questo con entusiasmo ed euforia. Mi è stato chiesto più volte di essere un opinionista in tv, ma penso sempre che questo non sia il ruolo più adatto a me, specialmente in un panorama televisivo generalista così politically correct.”

Tuttavia, Belli ha recentemente annunciato su un post nei suoi social media che non condurrà più The Social Home, a sorpresa dei suoi followers.

Desidero informare che, a causa di notevoli differenze editoriali con la società di produzione Latho S.r.l., non assumerò più il ruolo di presentatore del programma ‘The Social Home’. Da ora in poi, il mio nome, la mia immagine e la mia competenza non devono essere in alcun modo collegati, sia direttamente che indirettamente, al programma ‘THE SOCIAL HOME’ e alla produzione ‘Latho S.r.l.’. Ho anche comunicato che ho incaricato i miei avvocati di proteggere la mia immagine da qualsiasi uso non autorizzato della stessa.

Un annuncio molto deciso, ci si chiede cosa sarà accaduto.