Sin dal primo episodio di Temptation Island, era evidente che tra Alfonso D’Apice e Federica Petagna qualcosa non funzionava. Il giovane ha mostrato una gelosia eccessiva, lamentandosi per il comportamento della sua compagna: “So di sbagliare e di dover migliorare, ma ciò che osservo di lei nel suo villaggio non mi aiuta. Passa il tempo con il tentatore, lo abbraccia, balla con lui. Inoltre, mi critica alle spalle. Pensa che questi atteggiamenti possano essermi d’aiuto? Non è certo il modo per chiarire le cose. Qui dentro sembra solo voler attirare l’attenzione. Fuori non è affatto così. Ha puntato su quel tentatore e si vede chiaramente. Non so nemmeno se lo faccia per darmi fastidio, ma il suo comportamento è cambiato rispetto al passato. Non va bene e credo che stia esagerando solo per irritarmi”.

Separazione dopo Temptation Island

Dopo Temptation Island, Alfonso e Federica hanno scelto di uscire separati: “Lei ora è con un tentatore”. Secondo esperti di gossip come Alessandro Rosica, Deianira Marzano e Amedeo Venza, la coppia non è più insieme. Si dice che Federica, dopo aver lasciato Alfonso, abbia iniziato a frequentare il tentatore Stefano. “Nella puntata ‘dopo un mese’, Federica si è presentata da sola e una sua amica ha rivelato che sale spesso a Milano per vedere Stefano”. “In occasione della puntata finale, Federica e il suo ex si presenteranno ciascuno da solo”. “Finalmente Federica ha trovato il coraggio di lasciarlo”.

Nuova relazione con Stefano

Federica ha intrapreso un legame con Stefano, il tentatore. Questa informazione proviene da fonti affidabili e verificate al 100%. Sembra che per lei le cose stiano andando molto bene.