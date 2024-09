Alfonso Signorini ha proclamato l'eliminazione di Lino Giuliano: ecco come ha reagito.

Lino Giuliano è stato escluso dal cast del Grande Fratello per aver postato un commento omofobo sui social media. Alfonso Signorini ha dichiarato che nonostante le scuse di Giuliano, il commento è in contrapposizione ai principi di Mediaset. Giuliano ha espresso delusione per la decisione, ribadendo di non essere omofobo e che il commento non rifletteva la sua vera identità. Ha chiesto una maggiore comprensione, sottolineando l'importanza dell'educazione all'uso dei social media.

Lino Giuliano è stato escluso dal cast del Grande Fratello come annunciato da Alfonso Signorini durante la premiere dello show. L’accusa è molto seria: omofobia.

“Alcuni giorni fa, Giuliano ha postato un commento omofobo. Sebbene abbia immediatamente ritrattato e si sia scusato pubblicamente con sincero rimorso, tale lingua e contenuto, che offende la comunità LGBT e chiunque abbia buon senso, è in netta contrapposizione con i miei princìpi e quelli di Mediaset. Ecco perché non farà più parte del Grande Fratello”, ha dichiarato Signorini.

Giuliano si è espresso sui social a tal proposito:

“Sono molto deluso dalla decisione presa da Grande Fratello. Desidero ribadire che non sono omofobo; è vero, ho postato un commento inappropriato. Tuttavia, mi sono prontamente scusato, poiché è stato un momento di stupidità e ho scritto cose che non riflettono chi sono veramente”.

Ha poi aggiunto:

“Tutti possono fare degli errori, ed è possibile che ne farò ancora, ma non sono l’unico. Ciò che conta è rendersi conto dei propri errori e scusarsi, come ho fatto io. Spero che le persone capiscano che quel commento era solo un istante, non rappresenta la mia realtà”.

“Essere escluso dal Grande Fratello è stato un duro colpo per me. Dopo le mie scuse, speravo in una maggiore comprensione, considerando anche la mia età. Le persone dovrebbero essere più istruite sull’uso dei social, nessuno insegna veramente come usarli correttamente. A mio avviso, i social media sono spesso utilizzati per divertirsi, fare scherzi e commenti che riflettono un istante, non una realtà. Ho appreso la lezione e sarò più prudente in futuro. Per migliorare me stesso”.

Mi riponevo molta fiducia in questa inclusione. Ho lasciato da parte tutte le mie responsabilità private e professionali, e adesso mi ritrovo in una posizione complicata. Era un’occasione notevole per me, per mostrare il mio vero io e, soprattutto, per dimostrare che non sono omofobo.

Tuttavia, caro Giuliano, non è andata così.

Addio.