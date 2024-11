Algoritmi e telecamere intelligenti, nel basket arriva l'IA

Roma, 18 nov. (askanews) – L’Intelligenza Artificiale applicata allo sport. Questa volta al basket. Attraverso dedicati algoritmi e telecamere intelligenti, allenatori e giocatori possono ora elaborare statistiche avanzate estrapolate durante le sessioni di allenamento, utili per ottimizzare gli schemi di gioco da attuare durante le partite. Una tecnologia avanzata che si sta rivelando utile anche per i settori giovanili dove non conta solo il risultato finale quanto soprattutto il miglioramento delle proprie performance, sia singole che di team. Twin Play è la prima e unica startup italiana impegnata in questo ambito.

Spiega Davide Todeschini, founder della startup: “Grazie a una telecamera intelligente posizionata sul campo è possibile monitorare fino a otto giocatori in contemporanea ed ottenere sia statistiche classiche, come mappe di tiro, percentuali e tipologie di tiro, sia statistiche avanzate come parabola ai tempi di rilascio. Tutti questi dati aiutano giocatori ed allenatori a monitorare i progressi nel tempo e identificare i propri punti di forza e i punti di debolezza”.

“Grazie al nostro algoritmo il sistema fornisce anche gli highlights video, cosa che prima era demandata a una persona che doveva vedersi tutto il video, tagliare manualmente le parti interessanti ed editare il video. Questa task ora viene esercita completamente dall’intelligenza artificiale in maniera automatizzata”. La sfida è ora portare Twin Play all’estero: in programma ci sono Spagna ed Emirati Arabi. Con uno sguardo agli Stati Uniti.