Nel weekend del 20 ottobre 2026 il Duomo di Milano è stato teatro di scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, con pietre lanciate, vetrine infrante e qualche ferito lieve. Poco dopo, la tensione si è spostata dal cemento alle piattaforme online: su Whatsapp, Instagram e gruppi Telegram sono comparse catene di messaggi che proclamavano imminenti attacchi a università, banche e persino alle donne che percorrono la città.

Le notizie diffuse parlavano di incendi programmati contro sedi come la Bocconi, la Iulm o il Politecnico, e di un presunto stupro di massa mirato a tutte le ragazze presenti in strada. Alcuni screenshot citavano la presenza di più di 400 persone pronti a mettere in atto queste azioni. Tuttavia, nessuna delle minacce è stata confermata da autorità o da testimoni oculari.

Messaggi di minaccia verso le università e le donne

Le chat più virali riportavano testi del tipo: “Hanno creato un gruppo per violentare le ragazze, sono 400+” o “Intendono incendiare la Bocconi e la Iulm”. Tali affermazioni erano accompagnate da screenshot manipolati, video di proteste passate e link a fonti anonime. L’assenza di dettagli verificabili ha fatto sì che queste informazioni restassero nel regno della fake news ma non ha impedito la loro rapida diffusione.

Avvisi di incendio alle sedi accademiche

Gli avvisi sugli incendi hanno citato nomi di atenei di spicco, generando panico tra studenti, docenti e personale amministrativo. Diversi dipartimenti hanno, per precauzione, chiuso temporaneamente le porte o limitato l’accesso al campus, nonostante non siano emerse prove concrete di piani deboli o materiale incendiario. Il timore è stato amplificato dal tono allarmistico dei messaggi, che sfruttavano la vulnerabilità emotiva di chi ha a che fare quotidianamente con gli spazi universitari.

Falsi avvisi di violenze sessuali di massa

Le accuse di uno “stupro di massa” hanno avuto un impatto ancora più traumatizzante. Molte ragazze hanno deciso di non uscire di casa, mentre alcuni gruppi di lavoro hanno sospeso gli spostamenti per proteggere il personale femminile. Anche in questo caso, le autorità hanno smentito ogni possibile organizzazione di tale evento, definendolo una notizia infondata.

Effetti concreti sulla vita cittadina

L’onda di allarme ha spinto studenti e lavoratori a restare a casa, temi di discussione nei corridoi universitari e nelle sedi aziendali. Alcuni negozi del centro e teatri hanno chiuso le porte “per prevenzione”, non per ordine di forze dell’ordine, ma per timore di potenziali aggressioni. Il risultato è stato una mini-paralisi emotiva che ha influenzato il normale svolgimento delle attività quotidiane.

Le forze dell’ordine hanno registrato circa una ventina di feriti negli scontri con la polizia; il numero è salito a oltre un centinaio includendo i feriti personali, ma nessuno di questi incidenti è stato collegato alle falsi avvisi diffusi online. Le autorità hanno ribadito che non vi è alcuna indicazione di gruppi organizzati pronti a compiere gli atti descritti nei messaggi.

Il meccanismo degli “attacchi algoritmici”

Il fenomeno osservato a Milano è un chiaro esempio di quello che gli esperti chiamano attacchi algoritmici. Si tratta di contenuti pensati per sfruttare paura, indignazione e incertezza elementi che i sistemi di ranking dei social premiano con una maggiore visibilità. Quando un messaggio emozionale viene condiviso più volte, l’algoritmo lo spinge a un pubblico più ampio, creando un effetto a catena.

Un caso di studio simile è quello di Ceuta, dove false notizie hanno spinto migliaia di persone verso il confine tra Marocco e Spagna, creando un vero e proprio movimento di massa. A Milano, l’effetto è stato più sottile: una diffusione virale di allarmi non verificati ha generato una percezione di pericolo più alta di quella reale, influenzando decisioni quotidiane come il percorso verso il lavoro o l’andare a lezione.

La lezione principale è che, in un contesto in cui gli algoritmi privilegiano l’engagement emotivo, la verifica dei fatti diventa un atto di resistenza. Gli utenti sono chiamati a sospendere la condivisione impulsiva, a consultare fonti ufficiali e a denunciare contenuti ingannevoli per limitare la loro diffusione.