Il Ministero della Salute ha recentemente emesso un’allerta alimentare riguardante il ritiro di un prodotto dal mercato a tutela della sicurezza dei consumatori. Questi provvedimenti sono fondamentali per prevenire rischi legati alla salute pubblica, come contaminazioni o difetti riscontrati negli alimenti. Tutti i dettagli su lotto, data di scadenza e le raccomandazioni per salvaguardare la propria salute.

Allarme listeria: prodotto ritirato dagli scaffali

Il Ministero e le autorità sanitarie stanno intensificando i controlli, soprattutto nelle aree refrigerate. Il caso sottolinea quanto siano cruciali la tracciabilità e la vigilanza in una filiera alimentare sempre più a rischio. La Listeria monocytogenes è un batterio che può contaminare alimenti freschi e lavorati, come pesce crudo, formaggi molli e carni. L’infezione, chiamata listeriosi, è pericolosa soprattutto per anziani, neonati, donne in gravidanza e persone immunodepresse. I sintomi vanno da disturbi lievi a gravi infezioni sistemiche che richiedono cure immediate. Per questo, le autorità sanitarie lanciano allerte e ritiri per prevenire rischi, sottolineando l’importanza di conservazione, controlli rigorosi e informazione tempestiva ai consumatori.

Allerta alimentare e annuncio del Ministero, prodotto ritirato dagli scaffali

L’allerta alimentare, pubblicata sul portale ufficiale del Ministero della Salute il 26 maggio, è diventata nota al grande pubblico solo di recente. Il richiamo riguarda un prodotto specifico: un saku di salmone marinato da 140 grammi, venduto sotto il marchio “Le Sopraffine”. La produzione è affidata all’azienda Bernardini Gastone Srl, il cui stabilimento si trova a Crespina, in provincia di Pisa.

Il lotto interessato dal ritiro è il numero 120525, con scadenza fissata al 2 giugno 2025. Il prodotto è stato ritirato dagli scaffali, ma alcune confezioni potrebbero essere già nelle case dei consumatori. Il Ministero raccomanda di non consumare il salmone con lotto 120525 e scadenza 2 giugno 2025, e di restituirlo al punto vendita per il rimborso.