Almasri: Bonelli, 'arresto in Libia vergogna nazionale firmata Meloni'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – "Il governo Meloni ha protetto un torturatore e stupratore. Oggi la Libia arresta Almasri per torture e omicidi, gli stessi crimini per cui la Corte penale internazionale ne aveva chiesto la cattura". Così Angelo Bonelli deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, co-portavoce di Europa Verde.

"Ma l’Italia lo ha liberato e rimandato a casa con un aereo di Stato.

È una vergogna nazionale: Meloni e Nordio hanno ostacolato la giustizia internazionale e coperto un criminale. Questo governo ha tradito i principi di legalità e diritti umani: una vergogna nazionale firmata Meloni", conclude.