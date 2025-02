Almasri: Bonelli, 'Meloni continua a fuggire dal Parlamento ma attacca magistrati'

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - “A 11 giorni dalla liberazione del criminale Almasri, la premier Meloni non ha ancora deciso di presentarsi in Parlamento per spiegare le ragioni di questa scelta scellerata. Tuttavia, su questa vicenda è riuscita a realizzare video sui social, a partecipare a...

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “A 11 giorni dalla liberazione del criminale Almasri, la premier Meloni non ha ancora deciso di presentarsi in Parlamento per spiegare le ragioni di questa scelta scellerata. Tuttavia, su questa vicenda è riuscita a realizzare video sui social, a partecipare all’iniziativa del giornalista Porro – dove non ha esitato ad attaccare i magistrati italiani –, a gridare al complotto della Corte Penale Internazionale e ad accusare l’opposizione di non avere a cuore la sicurezza nazionale". Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.

"Meloni fugge dal Parlamento, delegittima le istituzioni, ma non ha il coraggio né la responsabilità di dire la verità sul perché ha liberato uno stupratore, torturatore e assassino, violando lo statuto della Corte Penale internazionale".