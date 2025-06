Almasri: Bonelli, 'Meloni pone l'Italia fuori legge'

Roma, 28 giu (Adnkronos) – "La Corte Penale Internazionale ha demolito la versione del governo italiano sul caso Almasri, smascherando bugie, omissioni e gravi violazioni dello Statuto di Roma. Meloni, Piantedosi, Nordio e Mantovano hanno sottratto un presunto criminale di guerra alla giustizia internazionale, scegliendo di proteggere un torturatore anziché cooperare con la CPI".

Lo dice Angelo Bonelli.

"Ora, dopo la richiesta di deferimento dell’Italia all’ONU per inadempimento, chiediamo che il Tribunale dei Ministri concluda al più presto le indagini in corso per favoreggiamento. La giustizia internazionale, che questo governo ha ostacolato, si attivi a ogni livello. Giorgia Meloni è responsabile della delegittimazione degli organismi internazionali depositari del diritto internazionale, come l’ONU e la Corte Penale, ponendo l’Italia fuori legge rispetto al contesto del diritto internazionale, a partire dai casi Almasri e Gaza", conclude il deputato AVS e co-portavoce nazionale di Europa Verde.