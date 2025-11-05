Almasri: Borghi (Iv), 'toppa peggiore del buco'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Perché il governo, quando ha riferito in Parlamento su Almasri, non ha dichiarato di essere a conoscenza del mandato di cattura libico già da gennaio? Questo è un elemento che aumenta il grado di confusione e di mancanza di rispetto del Parlament...

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – "Perché il governo, quando ha riferito in Parlamento su Almasri, non ha dichiarato di essere a conoscenza del mandato di cattura libico già da gennaio? Questo è un elemento che aumenta il grado di confusione e di mancanza di rispetto del Parlamento. È la toppa peggiore del buco". Così il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva.

"Se anche le cose stessero così, è paradossale che il governo italiano ritenga maggiormente garantista il sistema giudiziario libico, come è noto composto da elementi tribali, rispetto alla corte penale internazionale. In ogni caso commentare fonti anonime e veline precostituite su un tema così delicato è qualcosa di imbarazzante. Bisognerebbe che il governo ci mettesse ufficialmente la faccia", conclude.