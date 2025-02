Almasri: Braga (Pd), 'Meloni si rifiuta di spiegare al Parlamento, continua a scappare'

Roma, 4 feb (Adnkronos) – "Meloni continua a scappare dal Parlamento. L'informativa di Nordio e Piantedosi era il minimo dovuto a fronte del fatto che la scorsa settimana è stata annullata". Lo ha detto la capogruppo del Pd Chiara Braga al termine della capigruppo di Montecitorio.

"Ma non capiamo per quale motivo, essendo lei nelle stesse condizioni dei suoi ministri, rifiuti di venire in Parlamento a spiegare ad esempio quali sono le ragioni di sicurezza, perché non ha posto il segreto di Stato. C'è il tentativo continuo di sfuggire", ha aggiunto Braga.