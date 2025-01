Almasri: Fratoianni, 'governo venga a dire verità in Parlamento e all’opinione pubblica'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – "Avs e tutte le opposizioni chiedono che il governo venga in Parlamento sulla vicenda Almasri, la smettano di scappare dal ministro della giustizia che una responsabilità diretta al ministro dell’ interno che ha addirittura dichiarato che Almasri era un pericolo per la sicurezza nazionale, perché se è così pericoloso allora perché continuano a fare accordi con quegli apparati e con quei personaggi". Lo afferma Nicola Fratoianni dai microfoni del Tg1

"Non possono continuare a nascondersi – aggiunge poi il leader di Si parlando con i cronisti a Montecitorio – su questa vicenda incredibile della sua liberazione , prima o poi dovranno venire a rispondere: perché hanno liberato un criminale, un torturatore, un assassino. Perché lo hanno riaccompagnato a casa in tutta comodità con un volo di Stato. La violazione del diritto internazionale e un favore fatto ad un criminale del genere sono inaccettabili per un Paese civile, ed è per questo – conclude Fratoianni – che Meloni ci deve spiegare molte cose.