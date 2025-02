Almasri: Magi, 'Meloni non in aula e no diretta Tv, di che cosa hanno paura?'

Almasri: Magi, 'Meloni non in aula e no diretta Tv, di che cosa hanno pa...

Almasri: Magi, 'Meloni non in aula e no diretta Tv, di che cosa hanno pa...

Roma, 4 feb. (Adnkronos) – “Sul caso Almasri la maggioranza e il governo in questi giorni hanno richiamato tutti con forza al recupero del primato della politica contro presunte ingerenze della magistratura. Ora finalmente arriva la disponibilità del governo a informare il Parlamento ma la presidente Meloni si sottrae e la maggioranza si oppone a trasmettere in diretta televisiva l'informativa del governo. Tutto ciò è grave e assurdo, impedire ai cittadini di ascoltare in diretta la versione del governo. Evidentemente non ne sono convinti neanche loro o intendono avvalersi della facoltà di non rispondere in barba al primato della politica?”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi che oggi ha partecipato alla riunione dei capigruppo alla Camera.