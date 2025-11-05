Almasri: Magi, 'per fonti governo giustizia Libia sopra diritto italiano e internazionale'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Fonti di palazzo Chigi dicono che il governo italiano era informato del fatto che c’era un mandato di cattura da parte della Libia su Almasri. E perché non lo hanno detto finora? Perché nelle numerose informative in parlamento hanno omesso questa ...

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – "Fonti di palazzo Chigi dicono che il governo italiano era informato del fatto che c’era un mandato di cattura da parte della Libia su Almasri. E perché non lo hanno detto finora? Perché nelle numerose informative in parlamento hanno omesso questa notizia? La realtà è che Palazzo Chigi aggiunge un altro mattone al castello di falsità su questa vicenda ed è l’ennesima versione che forniscono sulla liberazione di Almasri".

Così il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

"Ma soprattutto è preoccupante che hanno deciso non di dare seguito al mandato di cattura da parte della Cpi come dovrebbe fare qualsiasi paese che ha aderito al trattato ma di eseguire gli ordini arrivati da Tripoli. Eravamo rimasti a Giorgia Meloni che voleva imporre la supremazia del diritto italiano su quello europeo, siamo arrivati al governo italiano che afferma che la giustizia libica ha il primato su quella italiana, europea e internazionale. Da Fratelli d’Italia a Fratelli di Libia", conclude.