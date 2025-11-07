Almasri: Renzi, 'abbiamo preso lezioni diritto da tribù libica, Piantedosi impeccabile'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - Su Almasri "anziché rimpatriare i criminali che hanno compiuto reati in Italia si va a rimpatriare con volo di Stato il boss dei boss che gestisce il racket dell'immigrazione, che la Meloni aveva detto che avrebbe bloccato perché voleva fermare la m...

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – Su Almasri "anziché rimpatriare i criminali che hanno compiuto reati in Italia si va a rimpatriare con volo di Stato il boss dei boss che gestisce il racket dell'immigrazione, che la Meloni aveva detto che avrebbe bloccato perché voleva fermare la mafia. Il paradosso è che abbiamo preso lezioni di diritto da una tribù Libica".

Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, intervenendo a Linkiesta festival 2025.

"Piantedosi e il Viminale si sono comportati in modo impeccabile, hanno fatto il loro. Il pasticcio l'ha combinato Alfredo Mantovano d'intesa con Carlo Nordio". "Meloni ha ragione perché dice sempre che I magistrati remano contro di lei, effettivamente i magistrati Mantovano, Nordio e Bartolozzi hanno fatto un pessimo servizio al Paese e ci hanno fatto fare una figuraccia internazionale incredibile", conclude.