Almasri: Renzi, 'doveva venire Meloni ma lei scappa'**

Roma, 4 feb. (Adnkronos) – "Avrebbe dovuto riferire Giorgia Meloni ma Meloni scappa. Fa la coraggiosa solo su Instagram, poi quando trova qualcuno che l'affronta lei non ci sta, ci sta al gioco democratico. O fa i monologhi sui social o si fa intervistare da giornalisti amici come Vespa e Porro ma non accetta il confronto democratico". Lo dice Matteo Renzi a Tagadà su La7.