Almasri: Ricciardi (M5s), 'Meloni non viene per procedimento, perché Nordio può?'

Roma, 4 feb (Adnkronos) – "Siamo davanti all’ennesima contraddizione del governo Meloni sul caso Almasri. Ci è stato detto che Giorgia Meloni non poteva venire in Aula per via del procedimento in corso, ma allora perché Nordio può?". Lo ha detto a Radio Uno Rai Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera.

"Meloni e Piantedosi hanno dato, una in un video e uno in Aula, due versioni diverse. Vogliamo capire chi mente e cosa è successo. Abbiamo anche un ministro degli Esteri che ci dice che uno dei problemi è stato tradurre 40 pagine in inglese. Meloni ha parlato di complotti della Corte Penale Internazionale, della Magistratura. Si tratta di dichiarazioni gravissime. E allora quando deve venire in Aula una presidente del Consiglio se non per parlarci di queste cose?”, ha aggiunto.