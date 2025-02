Roma, 4 feb (Adnkronos) - "La Meloni si nasconde dietro i suoi ministri". Lo dice il capogruppo M5s Riccardo Ricciardi al termine della capigruppo che ha calendarizzato per domani l'informativa dei ministri Nordio e Piantedosi sul caso Almasri. "Non si capisce perchè, se v...

Roma, 4 feb (Adnkronos) – "La Meloni si nasconde dietro i suoi ministri". Lo dice il capogruppo M5s Riccardo Ricciardi al termine della capigruppo che ha calendarizzato per domani l'informativa dei ministri Nordio e Piantedosi sul caso Almasri.

"Non si capisce perchè, se vengono i suoi ministri, la Meloni non venga in aula. Continua a scappare. Vedremo domani quali saranno le mille versioni e contraddizioni del governo", ha aggiunto Ricciardi.