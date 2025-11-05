Almasri: Richetti, 'governo vergognoso, serve più coerenza e meno ideologia'

Almasri: Richetti, 'governo vergognoso, serve più coerenza e meno...

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – "Le autorità libiche hanno assicurato alla giustizia Amasri, come avrebbe dovuto fare anche il governo italiano, che invece di accompagnarlo in carcere lo ha scortato con un volo di Stato a casa sua. Un comportamento vergognoso". Lo scrive sui social Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera.

"Ma altrettanto imbarazzante è stato l’atteggiamento delle opposizioni: poche ore prima, hanno votato contro l’accordo Italia–Libia all’idea che 'non si fanno accordi con chi non rispetta le regole fondamentali'.

Poi, nel pomeriggio, saputo dell’arresto di Almasri, la Libia è diventata improvvisamente un Paese modello da seguire e l’Italia un Paese alla deriva. Serve più coerenza e meno ideologia".