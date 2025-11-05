Home > Flash news > Almasri: Scotto (Pd), 'da governo autodifesa goffa, chiedano scusa'

Almasri: Scotto (Pd), 'da governo autodifesa goffa, chiedano scusa'

default featured image 3 1200x900

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - “Dal Governo ci spiegano che sapevano tutto. Riaccompagnarono Almasri in aereo di Stato per favorire il corso della giustizia libica. Il rischio è che credano persino alle frottole che raccontano. Un’autodifesa goffa di chi non sa che pesci pigliare. Bas...

di Pubblicato il

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Dal Governo ci spiegano che sapevano tutto. Riaccompagnarono Almasri in aereo di Stato per favorire il corso della giustizia libica. Il rischio è che credano persino alle frottole che raccontano. Un’autodifesa goffa di chi non sa che pesci pigliare. Basterebbe chiedere scusa”. Così il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera Arturo Scotto.