Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Dal Governo ci spiegano che sapevano tutto. Riaccompagnarono Almasri in aereo di Stato per favorire il corso della giustizia libica. Il rischio è che credano persino alle frottole che raccontano. Un’autodifesa goffa di chi non sa che pesci pigliare. Basterebbe chiedere scusa”. Così il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera Arturo Scotto.
Almasri: Scotto (Pd), 'da governo autodifesa goffa, chiedano scusa'
