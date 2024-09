Amadeus dà il benvenuto ai primi otto interpreti alla festa musicale Suzuki su Nove.

Amadeus ha già rivelato 8 dei 15 cantanti che si esibiranno al Suzuki Music Party in programma per il 22 settembre su Nove. A differenza di altri eventi musicali come Power Hits Estate, Tim Summer Hits e Battiti Live, gli artisti che saliranno sul palco non presenteranno brani noti, ma canzoni ined...

Amadeus ha già rivelato 8 dei 15 cantanti che si esibiranno al Suzuki Music Party in programma per il 22 settembre su Nove. A differenza di altri eventi musicali come Power Hits Estate, Tim Summer Hits e Battiti Live, gli artisti che saliranno sul palco non presenteranno brani noti, ma canzoni inedite che saranno mostrate per la prima volta in TV. Amadeus svelerà il resto della lista entro la fine della settimana. I nomi finora annunciati sono Anna, Tananai (annunciati un paio di giorni fa), Lazza, Fiorella Mannoia (DATI in anteprima in un video su Instagram), e più recentemente Emis Killa, Baby Gang, Emma e Massimo Pericolo. Avrebbero costituito un bel cast anche per il Festival di Sanremo. Ecco la lista provvisoria per il cast Suzuki Music Party:

1) Anna

2) Tananai

3) Lazza

4) Fiorella Mannoia

5) Emma

6) Emis Killa

7) Baby Gang

8) Massimo Pericolo

9-15) ?

Amadeus ha detto, “La sera del 22 settembre è un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica. In quell’occasione, 15 artisti presenteranno i loro nuovi successi autunnali in anteprima televisiva durante lo special musicale chiamato ‘Suzuki Music Party’. Sarà una grande festa musicale e vi rivelerò presto i nomi dei cantanti rimanenti.”

Nel corso di una settimana, vi fornirò l’elenco intero. Sarà una meravigliosa attrice, molto simpatica, a presentare la serata con me. Sono un suo grande ammiratore. Nonostante non abbiate mai collaborato direttamente, è stata una partecipante nei miei show. Lei è Ilenia Pastorelli, e insieme a lei salirò sul palco dell’Allianz Cloud di Milano. Non si tratta di una competizione, non esiste una classifica. È piuttosto una celebrazione grandiosa della musica.