Amadeus non si trattiene: lancia strali e pungenti osservazioni contro la Rai.

Amadeus, il nuovo volto del canale Nove di Warner Bros, ha espresso delusione per il paragone tra il debutto di Stefano De Martino e i suoi primi episodi di Affari Tuoi. Ha rivelato la sua scomparsa relazione con i dirigenti Rai, la cui assenza all'ultimo episodio di Affari Tuoi ha rimarcato. Nonostante tenda a non restare a lungo nella conduzione di un programma, Amadeus si sta trovando bene con Warner Bros. Discovery e considera Fiorello come un fratello, nonostante non abbiano collaborazioni in vista. Infine, pur accettando critiche per la sua scelta di conduzione di "Affari Tuoi", sperava in un ringraziamento dalla Rai per aver lasciato il programma in buone condizioni prima di unirsi a Warner Bros.

Durante l’evento di presentazione dei programmi di Warner Bros questa mattina, era presente Amadeus, il nuovo viso del canale Nove. L’host ha espresso delusione per il paragone tra il debutto di Stefano De Martino e i suoi primi episodi di Affari Tuoi nel settembre 2023. Inoltre, Amadeus ha condiviso che la sua relazione personale ed emotiva con i dirigenti della Rai si è dissipata, e nessuno di loro ha partecipato all’ultimo episodio di Affari Tuoi.

Amadeus ha condiviso le sue rivelazioni. Ha spiegato che raramente dirige un programma per più di 4 o 5 anni, poiché è sempre alla ricerca di nuove avventure. Nonostante questo, la sua costante voglia di innovare potrebbe sembrare insensata, ma per lui sembra più come mantenere viva la propria creatività.

Recentemente ha iniziato a lavorare con Warner Bros. Discovery e si trova molto bene, essendo coinvolto in frequenti discussioni con il team. Riguardo a Fiorello, lo considera come un fratello, anche se non hanno mai discusso di un progetto collaborativo. Nonostante Fiorello sia in pausa attualmente, Amadeus è curioso di vedere cosa accadrà in futuro.

Per quanto riguarda il programma “Affari Tuoi”, Amadeus ha espresso il suo rammarico per l’assenza di dirigenti Rai durante l’ultima registrazione. Nonostante la Rai abbia cercato di trattenerlo, l’elemento emotivo è venuto meno.

La priorità di Amadeus è il legame personale: il rapporto con Fuortes, Stefano Coletta e Teresa De Santis non esiste più. Fuortes l’ha pressato a condurre altri due Festival, nonostante Amadeus avesse previsto di concludere la sua partecipazione.

Quando ha deciso di accettare il ruolo in “Affari Tuoi”, molti lo ritenevano pazzo. Nonostante le critiche, Amadeus sostiene che è un programma ben organizzato, e si dispiace del confronto con l’edizione precedente, desiderando solo un ringraziamento dalla Rai per aver lasciato a posto il programma. Infatti, quando ha terminato l’ultima puntata di “Affari Tuoi”, non aveva ancora firmato con la Warner Bros.