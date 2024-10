Oggi Amadeus è stato protagonista su RTL 102.5, dove ha discusso di La Corrida. Durante la trasmissione, senza la conoscenza di Warner Bros Discovery, ha avanzato l’idea di mandare in onda il programma in diretta anche su RTL 102.5, oltre che sul canale Nove. Ha sottolineato le origini radiofoniche del format, manifestando il desiderio di riportarlo in questo ambiente. La conduttrice di RTL ha commentato che rifiutare una proposta del genere sarebbe insensato e ha suggerito di trasmettere almeno due episodi gratuiti, promettendo di parlarne ulteriormente in seguito.

Situazione su RTL 102.5 il 14 ottobre 2024

Sarà interessante vedere come si evolverà la situazione su RTL 102.5 (@rtl1025) il 14 ottobre 2024.