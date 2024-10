Non appena è terminata la puntata del Grande Fratello, Helena Prestes si è trovata coinvolta in un acceso diverbio con Amanda Lecciso, delusa per essere stata nominata dalla modella brasiliana. Il clima si è fatto teso quando Amanda ha deciso di affrontare Helena, dando vita a uno scambio piuttosto acceso.

Motivi della scelta di Helena

Durante il confronto, Helena ha cercato di chiarire i motivi della sua scelta: “Qual è il problema con la mia votazione? Tu sei sempre in giro a chiacchierare con gli altri e a fare gossip. Sei più impegnata nel pettegolezzo rispetto a quanto avveniva in ‘Non è la Rai’. Ti osservo e non sono matta. Riporti soltanto notizie negative. Inizi a sentire le cose, poi ti fai finta di nulla e vai a raccontare ad altri. Fai gossip in continuazione e poi pretendi di essere innocente”.

La reazione di Amanda

Amanda, a quel punto, ha reagito, alzando la voce: “Sei tu quella inaffidabile e me lo aspettavo. Di quali pettegolezzi parli? Devi darmi delle prove, non puoi semplicemente fare accuse infondate. Non riesco a comunicare con te. Non ti rendi conto che non ti capisco nemmeno. Mi vedi fare gossip? Certo, benvenuta alla veggente!”.

La risposta di Helena

Helena, infastidita da quanto appena detto da Amanda, ha risposto seccamente: “Vedi che mi offendi? Quindi ora sono instabile. Non mi capisci? Ah, nessuno mi capisce, segui le parole di Lorenzo. Parlo italiano correttamente. Mi stai dicendo le stesse cose che sostiene Lorenzo. Ti ho nominato e adesso sono ancora più convinta della mia scelta. Ho fatto esattamente quello che dovevo fare”.

La conclusione dello scontro

Amanda Lecciso ha intensificato il suo attacco: “Non si comprende niente!”. Lo scontro si è concluso con la Prestes che ha risposto in modo diretto, mandando l’altra concorrente a quel paese: “Non capisci un bel niente? Allora vai a quel paese! Non sopporto chi afferma di non comprendermi. Quindi smettila di parlare con me, non rivolgerti mai più a me. Perché affermi di non capire? È una mancanza di rispetto“.