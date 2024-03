Ambiente: Corrado (Pd), 'transizione green per rilancio territorio Civitavecchia'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Le caratteristiche uniche dal punto di vista della posizione, della logistica e dell’infrastrutturazione, che hanno portato a trasformare l’antico porto romano in polo energetico, industriale e portuale, sono oggi asset fondamentali per dimostrare tutto ...

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – "Le caratteristiche uniche dal punto di vista della posizione, della logistica e dell’infrastrutturazione, che hanno portato a trasformare l’antico porto romano in polo energetico, industriale e portuale, sono oggi asset fondamentali per dimostrare tutto il potenziale trasformativo della decarbonizzazione, a partire dall’eolico off-shore e dalla trasformazione della centrale Enel a carbone. Esistono le progettualità, esistono le competenze, esiste una spinta collettiva da parte della cittadinanza (di Civitavecchia – ndr) che va sostenuta in ogni sede politica e istituzionale". Lo ha dichiarato Annalisa Corrado, responsabile Conversione ecologica, clima, green economy e Agenda 2030 nella segreteria nazionale del Pd, durante il convegno “Transizione energetica. Missione possibile”.

"Questo caso dimostra quanto sia sempre più necessaria e urgente una regia nazionale che costruisca e attui una strategia coerente, ordinata e armonizzata, che tenga in considerazione le istanze economiche, sociali ed ambientali assieme, senza più passare sopra le seconde e le terze. In questo senso non possiamo permettere che, alla luce delle evidenze emerse nel percorso di approfondimento del progetto, si prosegua nell’idea di realizzare un porto crocieristico a Fiumicino. Un progetto che avrebbe un impatto ambientale devastante e che metterebbe in crisi l’intera strategia portuale del Lazio e del Paese, aprendo pericolosissimi varchi di deregolamentazione privatistica in un settore complesso e strategico, in cui non possiamo assolutamente più permetterci errori”, conclude.