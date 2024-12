Il contesto dell’eliminazione

Ieri, domenica 22 dicembre, si è conclusa l’ultima puntata di Amici prima della pausa natalizia, ma non senza suscitare polemiche. L’eliminazione di Teodora, una delle allieve più amate di quest’anno, ha sollevato un’ondata di indignazione tra il pubblico. La ballerina, dopo aver finalmente vinto una sfida rimasta in sospeso per settimane a causa di un infortunio, è stata immediatamente rimessa in gioco in un confronto voluto dal coreografo Emanuel Lo.

Le modalità dell’eliminazione

Il confronto ha visto Teodora sfidare Giorgia, una ballerina di hip hop particolarmente apprezzata da Emanuel Lo. Nonostante la vittoria di Giorgia, molti si sono chiesti perché fosse necessario eliminare Teodora, dato che il coreografo aveva ancora un banco libero. Inoltre, la ballerina era appena tornata da un infortunio e aveva già affrontato una sfida, rendendo la sua eliminazione ancora più controversa. La decisione di Emanuel Lo ha scatenato critiche e domande sul suo operato, con molti fan che si sono chiesti se non fosse stato più opportuno attendere la prossima puntata.

La risposta di Teodora sui social

Dopo aver lasciato la Casetta di Amici, Teodora ha riacquistato il controllo dei suoi profili social e ha deciso di esprimere il suo disappunto. In un video condiviso su TikTok, ha messo a confronto la sua situazione con quella di altri ballerini di edizioni passate che, nonostante le loro lacune, hanno avuto l’opportunità di arrivare al serale. Questo gesto ha diviso il pubblico: da un lato, chi ha apprezzato la sua audacia, dall’altro, chi l’ha criticata per aver tirato in ballo ex allievi come Rosa Di Grazia e Nicholas Borgogni, ritenendo la sua mossa poco elegante.

Le reazioni del pubblico e dei fan

Il gesto di Teodora ha generato un acceso dibattito sui social. Molti fan si sono schierati dalla sua parte, sostenendo che la ballerina meritasse una seconda possibilità, mentre altri hanno ritenuto che il suo confronto con i colleghi fosse fuori luogo. La situazione ha attirato l’attenzione anche di altri ex concorrenti, lasciando aperta la possibilità di risposte da parte di Nicholas, Rosa o dello stesso Emanuel Lo. La questione rimane quindi aperta, con il pubblico che continua a discutere sull’equità delle decisioni prese all’interno del programma.